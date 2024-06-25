نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي ملخص مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024 والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

واستضاف ملعب بول أرينا أحداث المباراة التي جمعت بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وتعادل منتخب إيطاليا إيجابيًا بهدف لمثله مع منتخب كرواتيا في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم.

وشهدت المباراة محاولات قوية من قبل المنتخبين من أجل إحراز التقدم ولكن فشلوا في ذلك، حتى حصل لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا على ضربة جزاء ولكن أضاعها في الدقيقة الرابعة والخمسون.



وبعدها بدقيقة واحدة عدل لوكا مودريتش من الخطأ الذي وقع فيه وسجل أولى أهداف منتخب بلاده ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع قضى ماتيا زاكايني على أمال كرواتيا في اقتناص الثلاث أهداف بإحراز هدف التعادل.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب تسع دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ترتيب منتخب كرواتيا وإيطاليا في أمم أوروبا

1- إسبانيا برصيد تسع نقاط

2- إيطاليا برصيد أربع نقاط

3- كرواتيا برصيد نقطتين

4- ألبانيا برصيد نقطة