نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إيطاليا وكرواتيا في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي، ترتيب مجموعة منتخب إيطاليا ضد نظيره منتخب كرواتيا في الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا.

وتعادل منتخب إيطاليا وكرواتيا بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا مساء اليوم الإثنين والموافق الرابع والعشرون من يونيو لهذا العام.

وجاءت أهداف منتخب كرواتيا وإيطاليا بأقدام كل من لوكا مودريتش وماتيا زاكايني في الدقائق 55، 98 على التوالي.

ترتيب منتخب إيطاليا وكرواتيا

1- إسبانيا برصيد تسع نقاط

2- إيطاليا برصيد أربع نقاط

3- كرواتيا برصيد نقطتين

4- ألبانيا برصيد نقطة

الجدير بالذكر أنه مع احتلال منتخب إسبانيا صدارة المجموعة، فإنه يضمن تأهله الرسمي إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024.