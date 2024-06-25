نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة إسبانيا وألبانيا في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عزز منتخب إسبانيا صدارته للمجموعة الثانية بفوزه على منتخب ألبانيا بهدف نظيف من توقيع فيران توريس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.



بدأ الشوط الأول مثير بين المنتخبين، حيث شن كلا الجانبين هجوما على مرمى الآخر من أجل التهديف مبكرا.

أضاع المنتخب الإسباني فرصتين مؤكدتين في الدقيقة 12 عن طريق كلا من خوسيلو وخيسوس نافاس.



في الدقيقة 14، نجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف المباراة عندما أرسل داني أولمو تمريرة بينية رائعة لزميله فيران توريس داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة من لمسة واحدة لتصطدم في القائم الأيمن وتسكن شباك منتخب ألبانيا.



واصل الماتادور الإسباني هجومه على مرمى منتخب ألبانيا وشن الكثير من الهجمات من أجل تعزيز الهدف ولكن فشلت جميع محاولاتهم.



وعلى الجانب الآخر، لم يهدد لاعبو منتخب ألبانيا مرمى دافيد رايا حارس مرمى منتخب إسبانيا طوال الشوط الأول لينتهي بتقدم إسبانيا بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني هجومه مبكرا في الشوط من أجل تدعيم هدفه ولكن فشلت جميع محاولاتهم بينما تراجع آداء لاعبي منتخب ألبانيا ولم ينجحوا في تهديد مرمى المنتخب الإسباني لتنتهي المباراة بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف.