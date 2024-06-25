نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من تصعيد الأزمة إلى المحكمة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، موقف مسئولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بشأن تصعيد أزمة الأبيض إلي المحكمة الرياضية.



وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي 2 MBC MASR: "هناك قرارات أخري وبدائل حال عدم تنفيذ مطالبنا ونادي الزمالك كبير أوي".



وتابع: "حدث استخفاف غير مقبول من بعض الإعلاميين عن موقفنا من مباراة القمة وعليهم تقديم اعتذار للجماهير".



وأضاف: "كل الخيارات مطروحة بشأن تصعيد أزمة الزمالك إلي المحكمة الرياضية".



وشدد: "عامر حسين يدير الأمور بشكل ليس حديث، وهل يقوم بوضع جدول الدوي عن طريق الكومبيوتر أشك ؟".



واختتم أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، حديثه قائلًا: "الكرة المصرية تحتاج لناس لديها من العلم ما يكفي وليس "حجاج".