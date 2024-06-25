نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يكشف عن تفاصيل جديدة في قضية انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني أن رابطة الأندية قبلت اعتذار نادي الزمالك، مؤكدًا عدم تطبيق لائحة خصم النقاط ضد النادي الأهلي.

وأشار عبد الغني في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس، إلى أن الأوضاع في الكرة المصرية تتجه نحو الأسوأ، وأن ما يحدث حاليا هو عبارة عن فوضى.

وأوضح: "اللجنتين التي تديران اتحاد الكرة، بما فيهم اللجنة الأحادية برئاسة أحمد مجاهد، لا يمكنهم إدارة الاتحاد بشكل ديمقراطي".

وأضاف: "أحمد مجاهد يفضل الإدارة الفردية حتى وقت تواجدي في اتحاد الكرة، ولهذا السبب لم نحقق أي نقاط في كأس العالم بروسيا، بسبب الفوضى التي حدثت آنذاك".

وتابع: "اتهموني بسرقة الملابس والفانيلات، لكنني أقسم بالله أنني لم أخذ سوى شنطتي، واتهموني أيضًا بشراء سيارة".

وأكمل: "انظروا إلى نجاح الأهلي بفضل عدم