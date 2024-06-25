نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره كوستاريكا، اليوم الثلاثاء في إطار منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا في موسمه الحالي 2024.

موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب البرازيل ضد كوستاريكا، فجر اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «صوفي».

تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة كوستاريكا

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - ويندل.

خط الوسط: برونو جيماريش - دوجلاس لويز - لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - رودريجو

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024

والجدير بالذكر أن مباراة البرازيل ضد كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024، من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة Fox Sports، المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا.