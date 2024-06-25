نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: الزمالك لم يخطط لمطالبه في الدوري.. وعلى الأندية أن تتحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن إدارة الزمالك لم تخطط للأزمة التي حدثت بينها وبين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية.



وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأزمة تكمن في العشوائية الموجودة منذ عدة مواسم، وجميع الأندية تريد تغيير ذلك، لكننا لا نختار التوقيتات لإيجاد الحلول الجذرية".



وأضاف: "الزمالك كان يحتج على المباريات المؤجلة، ولكن كان يجب اختيار التوقيت الصحيح لذلك، حتى يكون الحق قوي، الزمالك كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهر فبراير".



وتابع: "الأندية غير متحدة، جميع الأندية تعرضت للضرر، لكنهم على سبيل المثال لا يجتمعون لتصحيح شكل الدوري العام في المواسم القادمة".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك لم يخطط لذلك على الإطلاق منذ فترة، كل هذه الأمور كانت بعد مباراة المصري فقط، وإذا لم تحدث أزمة في هذه المباراة لما تم اتخاذ تلك الإجراءات".