نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: ما يحدث في الساحة الكروية المصرية فوضي عارمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني بأن بيان نادي الزمالك يعبر عن انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي وليس مجرد اعتذار.

وأضاف عبد الغني في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس: "الوضع الحالي في الكرة المصرية يشبه المزيج العشوائي، ولا بد من الاستعانة بالكفاءات التي تفهم كرة القدم بشكل جيد".

وأكد أن ما يحدث في مصر ليس كرة قدم حقيقية، قائلًا: "انظروا إلى التطور في الدوريات الأخرى، نحن في مصر نصرف الكثير من الأموال، لكننا نهدرها دون فائدة".

وأشار إلى أن البعض ليس لديه المعرفة الحقيقية بكرة القدم، مضيفًا: "علينا أن نبحث عن الكفاءات والكوادر التي تفهم جيدًا في هذا المجال".