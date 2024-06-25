ميدو: منظمو المباريات في مصر محترفون في أن يجعلوا الجميع يسخر منا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقاداته لطريقة تنظيم المباريات والبطولات في مصر.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تنظيم المباريات والبطولات هو ألف باء في كرة القدم.. هناك شركات متخصصة تقوم بذلك، وتكون مسئولة عن ذلك بعقود وتأمين، احنا فين من اللي بيحصل؟".



وأضاف: "المواقع الإنجليزية تسلط على مشاهد تنظيم المباريات والبطولات في مصر ثم يسخرون منها، هل تعتقدون أنهم يحترموننا عندما يرون تلك الأمور؟ بل، يقولون علينا أننا لا نعرف أن نفعل شيئًا".



وتابع: "ما نراه في يورو 2024 هو أنه (مفيش كبير في التنظيم، ومفيش حد بيقول لحد انت متعرفش أنا مين مثلما يحدث هنا) وعادةً من يقول ذلك لا أحد يعرفه".

وأكمل: "نرى أمور لا يجب أن تصدر من أنصاف نجوم، مناظر فاردين صدرهم، ويقولون انت مش عارف انا مين، أنا فلان الفلاني".



وواصل: "يجب احترام عمل الغير، وأن تتعامل معه بأنه يريد مساعدتك، إلا أن يثبت العكس.. مشاهد التنظيم في مصر حاجة تكسف".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "تنظيم المباريات والبطولات في مصر به إهانة للاعبين وأسرهم، حاجة تخلي أي حد يتفرج علينا يضحك علينا، أصبحنا محترفين في أن نجعل الجميع يضحك علينا".