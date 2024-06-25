ميدو: على منظمي المباريات في مصر التعلم من موقف مونتيلا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بمشهد مطالبة مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا بإظهار بطاقته التعريفية قبل الدخول للملعب في مباراة فريقه خلال منافسات بطولة يورو 2024، الجارية في ألمانيا.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مونتيلا، مدرب تركيا قام المنظمون بمنعه من دخول الملعب في إحدى مباريات اليورو حتى يقوم بإظهار بطاقته التعريفية أولًا".



وأضاف: "أريد من المنظمين للمباريات في مصر أن يشاهدوا تلك الأمور، وأن يعرفوا أنه لا يوجد كبير في التنظيم.. لقد فعلوا ذلك مع الأسطورة مونتيلا، ولعب في هذه البطولة من قبل، وتأهل للنهائي في نسخة 2000".



وتابع: "هذا المشهد به معاني رائعة للغاية، أولًا أن مونتيلا لم يتعامل مع الأمر بعصبية، ولم يقل للمنظم انت متعرفش أنا مين؟".



وأكمل: "ثانيًا مسئول التنظيم نفسه الذي كان يتعامل بلباقة، هو يطلب حقه وينفذ عمله فقط ويتعامل باحترام، ولا يوجد أحد اعترض على ما يقوم به".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هذا المشهد يظهر (إن مفيش حد فاكر نفسه أنه أكبر من حد) وألف باء علاقات عامة أن تقوم بمعرفة من سيدخل للملعب".