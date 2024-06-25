نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيوفاني ألبر: إذا كنت مكان مرموش لفعلت هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جيوفاني ألبر، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق أنه يريد استمرار عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا لموسم آخر على الأقل.



وقال جيوفاني ألبر في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر مرموش؟ لقد حقق نجاحًا كبيرًا في الدوري الألماني، وهو يعرف الدوري الألماني جيدًا".



وأضاف النجم البرازيلي: "إذا كنت مكان عمر مرموش لقررت الاستمرار في الدوري الألماني موسم أو موسمين قادمين، لأنه من الممكن أن تأتي عروض من أندية أكبر".



وتابع: "لكن عندما يأتي عرضًا من الدوري الإنجليزي وتحديدًا ليفربول، فاللاعبون يريدون فعل ذلك، ويرغبون في المشاركة في بطولة قوية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأكمل: "عمر مرموش يعرف الدوري الألماني جيدًا، وأنا أريده أن يستمر في البوندسليجا لموسم آخر على الأقل، وأنصحه بذلك أيضًا".



وواصل: "رفض عدد من المدربين تدريب بايرن ميونيخ؟ لم تكون صورة إيجابية للفريق، وكان يجب أن تكون هذه الأمور في سرية كبيرة، إلا أن الأمور ظهرت في وسائل الإعلام".



وأتم جيوفاني ألبر تصريحاته قائلًا: "بايرن ميونيخ تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتلقى الهزيمة أمام ريال مدريد، لذا الأمور لم تكن سيئة للغاية كما يتردد، ويجب تحسين الفريق في الموسم القادم".