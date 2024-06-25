نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيوفاني ألبر يوجه نصيحة لبايرن ميونيخ وجماهيره بعد التعاقد مع كومباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جيوفاني ألبر، نجم منتخب البرازيل ونادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، أن العملاق البافاري اتخذ القرار الصحيح بالتعاقد مع فينسنت كومباني لتدريب الفريق.



وقال جيوفاني ألبر في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعيين كومباني لقيادة بايرن ميونيخ؟ أفكر دائمًا بصورة إيجابية، هي فرصة كبيرة لكومباني وبايرن ميونيخ أن يعملا سويًا".



وتابع: "هناك لاعبين جدد سينضمون للفريق وآخرين سيغادرون، لذا يجب منح كومباني الفرصة لعدة مواسم، ثم يتم التفكير بعد ذلك في هل هو المدرب الأفضل للفريق أم لا".



وأضاف: "بايرن ميونيخ قام بتغيير 4 أو 5 مدربين في الفترة الماضية، وهذا أمر غير طبيعيًا لهذا النادي، حيث يجب أن يحصل كل مدرب على وقته".



وأكمل: "هناك جيل جديد من المدربين الشباب في الفترة الحالية، وأرى أن بايرن ميونيخ اتخذ القرار الصحيح بالتعاقد مع المدرب كومباني".



واختتم جيوفاني ألبر تصريحاته قائلًا: "باير ليفركوزن تعاقدوا مع مدرب غير مشهور مثل تشابي ألونسو والأمر وصل بهم للتتويج بالدوري الألماني، وأرى أنه يجب كومباني الوقت والفرصة مع بايرن ميونيخ".