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المؤتمر نت - كوستاريكا تنتزع تعادلا ثمينا من البرازيل في كوبا أمريكا
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دوت الخليج -
كوستاريكا تنتزع تعادلا ثمينا من البرازيل في كوبا أمريكا
فشل المنتخب البرازيلي في تحقيق أول فوز له في اول مباراة له في المجموعة الرابعة مكتفيا بالتعادل السلبي أمام نظيره الكوستاريكي اضعف منتخبات المجموعة .
وبهذا التعادل يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني خلف كولومبيا التي فازت على البارغواي بهدفين لهدف .
المنتخب البرازيلي ورغم الاستحواذ الكبير إلا أنه قدم مباراة متواضعة وفشل في ترجمة الاستحواذ إلى فرص لتسجيل الأهداف حيث واجه تنظيما دفاعيا قويا من قبل منتخب كوستاريكا الذي نجح في اقتناص نقطة ثمينة من أمام منتخب السامبا .
وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين المنتخبين رغم السيطرة والاستحواذ البرازيلية إلا أن لاعبي السامبا فشلوا في تسجيل هدف بسبب التنظيم و الصلابة الدفاعية التي تميز بها لاعبي منتخب كوستاريكا .
ومن المقرر أن يخوض منتخب السامبا مباراته الثانية في المجموعة ضد منتخب بارغواي يوم السبت القادم فيما سيواجه منتخب كولومبيا نظيره الكوستاريكي في نفس اليوم .
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