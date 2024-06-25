نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النحاس يطرح تساؤلات حول مستقبل الكرة المصرية بعد أزمة انسحاب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعرب عماد النحاس نجم الأهلي السابق عن دهشته الكاملة خلال انسحاب الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي مشيرا إلى عدم توقعه لمثل هذا السيناريو في أي دوري في العالم مثل انسحاب برشلونة أمام الريال أو العكس.

أكد النحاس خلال حديثه في برنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس أنه لا يعتقد أن لائحة الهبوط ستطبق على الزمالك مشددا على أهمية احترام اللوائح والقوانين في أي دوري".

وتابع:"بأن الأزمة الحالية تعود لمدة تتجاوز الثلاث مواسم مؤكدا أن نية الزمالك في عدم المشاركة كانت واضحة من قبل ورأى أنه من الطبيعي تأجيل مباريات الأهلي بسبب كثرة المواجهات التي يخوضها الفريق".

واختتم:" أن عدم انتظام مباريات الدوري يخلق اختلاط كبيرا مطالبا بأخذ رأي الأندية وموافقتها في شكل الدوري خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها مصر على مدار السنة".