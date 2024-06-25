نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيوفاني ألبر: أرشح هذا المنتخب للفوز بكوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جيوفاني ألبر، نجم منتخب البرازيل ونادي بايرن ميونيخ الألماني السابق أنه يرشح الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2024، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال جيوفاني ألبر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعبون البرازيليون دائمًا تكون عليهم الضغوطات كي يحققوا النتائج الإيجابية، ولكنني أرى أنه لدينا منتخب شاب، وبه مواهب كبيرة، ويستعد لبطولة كأس العالم القادمة".



وأضاف: "منتخب البرازيل يستطيع المنافسة على بطولة كوبا أمريكا الجارية، وسيكون من المرشحين للتتويج بالبطولة، ولكن هذه البطولة لن تكون سهلة".



وتابع: "منتخب الأرجنتين هو المرشح بنسبة كبيرة للتتويج ببطولة كوبا أمريكا الجارية بالنسبة لي، ومن يريد الفوز بالبطولة عليه الفوز عليه".



وأتم جيوفاني ألبر تصريحاته قائلًا: "منتخب البرازيل فريق مازال يتكون.. لديه بعض المواهب مثل اللاعب الكبير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، ولكن منتخب البرازيل مازال يحتاج للوقت".