نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشامي: ثقتي كبيرة في كشري ولاعبي البلدية للبقاء في الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، عن تفاؤله الكبير بقدرة أحمد كشري واللاعبين على البقاء في دوري الأضواء، رغم التحديات التي يواجهها الفريق في الموسم الحالي.



أوضح الشامي في حديثه عبر بوكس تو بوكس. : "قمنا بإنهاء التعاقد مع عبدالرؤوف بالتراضي، ونظرًا للأمكانيات الجيدة التي يمتلكها، لكن بعض الظروف لم تساعده على تحقيق النتائج المطلوبة مع البلدية بشكل مثالي".

أشاد الشامي بالمدرب السابق أحمد عبدالرؤوف معربا عن شكره له على الفترة التي قاد فيها البلدية بنجاح.

وأضاف: "سيتولى أحمد كشري قيادة البلدية وسيبدأ في التدريبات اليوم بشكل طبيعي، والفريق يواجه تحديات كبيرة، لكن لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني وروح اللاعبين. هناك 8 مباريات متبقية وهدفنا الأساسي هو البقاء في الدوري الممتاز".