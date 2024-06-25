نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاذلي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الرياضة لم يتدخل في الأزمة التي وقعت خلال مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أوضح الشاذلي أن وزير الرياضة لم يمارس أي ضغوط على الزمالك للعب مباراة القمة، مؤكدا أن القرار يعود بالكامل للنادي.

وأضاف:" أن الوزير أشرف صبحي حدد بعض المعايير خلال اجتماعه مع لبيب ودياب، مشيرا إلى أن الوزير لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، ولكنه أكد أن تأخر الزمالك عن الحضور لمباراة القمة سيشكل منظرا مؤسفا للدولة المصرية".

وأكمل:" إلي أن الوزير طلب إرسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك لتحديد موقفهم من اللعب، وأن رابطة الأندية ستتولى الأمور الإدارية واللوائح. كما أوضح أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية وحضور الجماهير يجب أن تكون واضحة للجميع".

وتابع:" أن الوزير شدد على أهمية التركيز على الجوانب السياسية والأمنية دون التطرق إلى الأمور الفنية للمباراة، مطالبًا من حسين لبيب وأحمد دياب حسم كافة الأمور قبل يوم غد".

واختتم:" إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تتردد في تقديم أي دعم، وأن القانون الجديد للرياضة تم تعديله لتلافي العوائق، وتم إرساله إلى مجلس النواب وينتظر أن يتم اعتماده قريبا".