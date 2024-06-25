نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سباليتي بعد تأهل إيطاليا لثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الايطالي بمجموعة من التصريحات القوية بعد أن نجح الاتزوري في خطف هدف قاتل ساهم في وصوله للدور القادم من يورو 2024 بعد أن كان متأخرًا بهدف على يد المنتخب الكرواتي.

تصريحات لوتشانو سباليتي عقب مباراة إيطاليا وكرواتيا

افتتح المدير الفني حديثه حيث قال: "عندما يتم حسم المباريات بهذه الطريقة في النهاية، يصبح الأمر أكثر تأثيرًا عاطفيًا، حيث لا يعتقد أحد بعد الآن في قدرة المنتخب الإيطالي على العودة في النتيجة، ولكن اللاعبين صدقوا تمامًا في إمكانية تحقيق الفوز".



أضاف: "لا يمكننا إنكار أننا كنا أقل من المستويات العادية بالشوط الأول الأول، لكن إذا لم نحقق الكثير، فلن نسجل الكثير، لكننا نتوقع المزيد من اللاعبين في الفريق، لأننا نعرضه في ومضة."



أشار: "المنتخب الكرواتي قوي للغاية، ولديه الكثير من الخبرة في اللعب على هذا المستوى، ويمكن أن يخلق مشاكل لأي خصم يواجهه".



استطرد: "في الشوط الأول، خسرنا الكرة بطريقة لا يمكننا تحملها على الإطلاق، وسنعاني إذا لعبنا بشكل سيء.



أتم قائلًا: "في الشوط الأول، لم نواجه مشاكل بسبب أسلوب اللعب الذي اعتمدناه، بل كانوا خجولين للغاية وقد ارتكبوا أحيانًا أخطاء ساذجة حقًا، رغم أن لديهم قدرات أفضل مما شاهدنا اليوم".



موعد مباراة إيطاليا القادمة



تقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة أمام نظيره السويسري.

