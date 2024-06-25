نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك عملها وخلع.. 10 معلومات لا تفوتك عن قمة لم يحضر أحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مواجهة القمة والتي كانت ستقام اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأهلي، وأصدر بيانا رسميا بعدم خوض هذه المواجهة موضحًا أن انسحابه بسبب ظروف قهرية، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتوالت الحكايات والتعليقات ما بين مؤيد ومعارض لفكرة إنسحاب الزمالك أمام الاهلي في القمة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

10 معلومات لا تفوتك عن قمة لم يحضر أحد



ونرصد إليكم 10 معلومات عن مباراة الأهلي والزمالك في القمة:

1/ كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي.

2/ كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.

3/ كان من المقرر أن تكون القمة ال 128 بالدوري المصري.

4/ الزمالك أصدر بيانا رسميا بعدم خوض المباراة أمام الأهلي وجاء البيان كالتالي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا.

فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.

الزمالك أولًا".

5/ أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدم خوض مباراة القمة عقب انسحاب الزمالك:

وكتبت الرابطة في خطاب رسمي موجه لاتحاد الكرة: "بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن الاعتذار عن أداء المباراة (الأهلي xالزمالك ) المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 على ستاد القاهرة وذلك لظروف قهرية.

وتابع: "يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة (الأهلي xالزمالك ) والتي كان من المقرر إقامتها في الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري العام دوري نايل، يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 على ستاد القاهرة وذلك لاعتذار الزمالك عن أداء المباراة.

6/ وكان من المقرر أن يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان يتكون طاقم التحكيم الإسباني بقيادة “مونييز” حكما للساحة ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

7/ وكان قد أرسل النادي الأهلي 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام حكام أجانب لإدارة القمة.

8/ وكان تكلفة حكام القمة مبلغ قدره 40 ألف دولار.

9/ وعقب قرار إلغاء مباراة القمة قرر اتحاد الكرة تسديد جميع المبالغ للطاقم التحكيمي والمقرر 40 ألف دولار للطاقم المكون من 6 أفراد.

ويضم المبلغ تكاليف تذاكر الطيران لهم من إسبانيا إلى القاهرة والعكس، وتكاليف إقامتهم لمدة ليلتين على الأقل بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، إضافة لنفقات تنقلاتهم داخل مصر خلال فترة تواجدهم قبل وبعد إدارة المباراة.

10/ وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي"، للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة الزمالك في قمة الدوري المصري.

وفي النهاية تلقى النادي الاهلي خطابا من ربطه الانديه المحترفه يفيد بعدم اقامه مباراه القمه التي كان محددا لها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 مساء بملعب ستاد القاهره الدولي واعتبار فريق الاهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2-0.