"فوز باطل".. مطالبة بإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - أخذت مباراة المقاولون وبيراميدز حالة من الجدل الكبير ومطالبة بإعادتها، وأكد عليها البعض بإنها غير قانونية، وأصبحت هذه المباراة مثيرة للجدل والتي جمعت بين الفريقين في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

"فوز باطل".. مطالبة بإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون

وفاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة دوري نايل.

وكشف الإعلامي محمد سعيد عبر برنامجه التريند المذاع عبر شاشة قنوات النادي الأهلي، قائلا:" مباراة بيراميدز والمقاولون والله غير قانونية ويجب إعادتها لأسباب تؤكد ذلك".



وأكمل حديثه:" بيريرا قرر تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة المقاولون وبيراميدز والإجراءات التي تمت لتعيينه باطلة".



وواصل:" بيريرا طلع في أحد المواقع قال إنه عمل اختبار بدني للحكم وبالتالي وضح أنه هذا كافي لتعيينه قانونيا، واجتيازه اختبار اللياقة البدنية".



وأوضح:" كل هذا الكلام بالطبع غير صحيح، اولا لم يوجد لدي اي مشكله مع الحكم محمد الحنفي بالعكس أنا كنت حزين جدا أنه قعد سنه كاملة دون تحكيم".

وواصل:" محمد الحنفي خضع لاختبارين بدني ولم يوفق فيهم وطبقا للائحة غير مسموح له للخضوع لاختبار ثالث، لجنة الحكام اخر من تعلم عن تعيينه للمباراة وبيريرا أكد أنه خضع الحكم لاختبار ثالث وهذا كافي لاختياره".

وأعرب:" والله ماتش بيراميدز والمقاولون غير قانوني والمباراة يجب أن يتم إعادتها ولا يجب احتساب الثلاث نقاط لصالح بيراميدز، لان علشان حكم يكون عنده المعايير التي تؤهله لإدارة المباريات يجب أن يكون لها معايير محددة".



واستطرد:" بيريرا فاكر نفسه في البرتغالي فبالتالي بيطبق لائحة الاتحاد الأوروبي، انت هنا في مصر في حاجه اسمها لائحة الاتحاد الدولي، لان نتيجه هذه المباراة ستؤثر على بطل الدوري".



واختتم حديثه:" الفيفا لكي يسمح لحكم إدارة مباراة لا بد أن يجتاز الكشف الطبي واللياقة البدنية وطبقا للائحة الاتحاد المصري، لا بد أن يكون هذا الاختبار مرة أو اثنين لا يوجد ثالث له، وفوز بيراميدز بالتالي باطل".

