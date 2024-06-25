نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا بعد التأهل لثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ريكاردو كالافيوري مدافع المنتخب الإيطالي، عن فرحته بعد التعادل أمام المنتخب الكرواتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، مؤكدًا أن التأهل للمرحلة التالية هو الأهم في الوقت الحالي.

تصريحات ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا

استهل كالافيوري قائلًا: "نحن سعداء جدًا بتأهلنا إلى المرحلة التالية".

أضاف: "سأسعى جاهدًا للاحتفال بأكثر من طريقة، بالنسبة لزملائي، كان التأهل هو الأمر الأهم بالنسبة لنا ولم يكن أداؤنا سيئًا حتى الآن، علينا أن نبدأ، لدينا هدف واحد فقط في العقل ولا يمكننا أن نكون راضين، نحن نسعى بكل جهد للوصول إلى النهاية".

اختتم حديثه قائلًا: "أشكر الجماهير على الثناء الذي وجهوه لي، فهو شرف حقيقي بالنسبة لي، وأوضح المدرب لنا ما يجب فعله لاختيار المساحات، ورأيت زاكايني بزاوية نظري، فمررت له الكرة هناك".

موعد مباراة إيطاليا القادمة

تقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة أمام نظيره السويسري.

