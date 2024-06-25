"كوبا أمريكا 2024".. البرازيل تقع في فخ التعادل أمام كوستاريكا

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أحمد جودة - القاهرة - أهدرت البرازيل عدة فرص وافتقرت للفعالية في الثلث الأخير في تعادلها دون أهداف مع كوستاريكا في مباراتهما بالمجموعة الرابعة ببطولة "كوبا أمريكا 2024" في لوس انجلوس.

البرازيل تقع في فخ التعادل أمام كوستاريكا

وسيطرت البرازيل، التي تشارك في كأس كوبا أمريكا بعد سلسلة من النتائج السيئة في الأشهر الأخيرة، على الكرة لكنها افتقرت للدقة أمام الشباك وأطلقت 3 تسديدات فقط على المرمى من 19 محاولة خلال المباراة.

وقال ماركينيوس مدافع البرازيل: "الآن يتعلق الأمر بأن نكون صادقين مع أنفسنا ونصنع الفرص والتسجيل، لأن النتائج مهمة في هذه البطولة والنقاط الضائعة في البداية يمكن أن تعقد الأمور في النهاية".

لقد شعروا بالإحباط بسبب دفاع كوستاريكا الصارم والمكون من 5 لاعبين، سعوا لاحتواء منافسيهم وحرمانهم من المساحات، ونجحت هذه الإستراتيجية حتى إذا كان فريق المدرب غوستافو ألفارو محظوظًا في بعض الأحيان.

وقال مدرب كوستاريكا: "لقد كنا مثل بروس ويليس في فيلم ‭'‬الحاسة السادسة‭'‬، حيث كان الشخص الوحيد الذي لم يكن يعلم بوفاته هو نفسه، أليس كذلك؟، حسنا، اعتقد الجميع أننا متنا قبل بدء الفيلم في حالتنا".

وسنحت فرصة خطيرة وممتاز ومبكرة لرافينيا للتسجيل بعد أن استحوذ على تمريرة طويلة من رودريغو، لكن حارس كوستاريكا باتريك سيكويرا خرج سريعًا من مرماه ليبعد الخطر.

واعتقدت البرازيل أنها سجلت هدف التقدم في الدقيقة 30، عندما أرسل رودريغو ركلة حرة إلى ماركينيوس الذي سددها في الزاوية البعيدة، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد تأخير طويل في مراجعة اللعبة من حكم الفيديو المساعد.

واستمر الضغط البرازيلي بعد الاستراحة وسدد لوكاس باكيتا في إطار المرمى من مدى بعيد في الدقيقة 63 قبل أن يتصدى سيكويرا لتسديدة قوية من جيليرمي أرانا.

ودفع مدرب البرازيل، دوريفال جونيور، بالثنائي الشاب إندريك وسافيو في الدقيقة 70 في ظل السعي للفوز، لكن باكيتا سدد مرتين خارج المرمى في آخر 10 دقائق ليفشل بطل "كوبا أمريكا" 9 مرات في هز الشباك.

وقال باكيتا: "لعبنا مباراة رائعة وقاتلنا حتى النهاية، سنحت لي 3 فرص، شعرنا بالإحباط لعدم الفوز لكننا غادرنا بثقة، قاتلنا.. لقد لعبنا بأسلوبنا وعلينا أن نحسن من هجومنا، وأنا خاصة واللاعبين الآخرين حتى نتمكن من الفوز".

وبدا الهداف التاريخي للبرازيل والذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، نيمار، مكتئبًا وهو يشاهد المباراة من المدرجات.

ولم تسدد كوستاريكا، التي خسرت 3 مرات أمام البرازيل في كأس العالم ومرتين في مباريات سابقة في "كوبا أمريكا"، سوى محاولتين فقط بعيدًا عن المرمى على مدار 90 دقيقة، لكنها صمدت لتحصد نقطة ثمينة في مسيرتها بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الرابعة بعد فوزها على باراغواي 2-1 في وقت سابق أمس الإثنين.