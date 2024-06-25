نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى زد في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن موافقة مسئولو النادي الأهلي على العرض الذي تلقاه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى نادي زد في الموسم المقبل.

ويعاني طاهر محمد طاهر من قلة المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث لا يعتمد مارسيل كولر عليه بشكل أساسي.

طاهر محمد طاهر إلى زد اف سي

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيل طاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

وتابع: بدأ الأهلي دراسة العروض التي تلقاها اللاعب ومن بينها عرض من ناد زد وترك الأهلي الحرية لـ طاهر في إختيار النادي الذي سيرحل له ما دام كان العرض مناسب للطرفين.

