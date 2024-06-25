نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي وزد يقترب من ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم أن فريق الكرة الأول بنادي زد اف سي قد اقترب من ضم واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي خلال الموسم القادم.

طاهر محمد طاهر إلى زد اف سي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مسئولو النادي الأهلي قد حصلوا على موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيل طاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

حيث بدأ الأهلي دراسة العروض التي تلقاها اللاعب ومن بينها عرض من ناد زد وترك الأهلي الحرية لـ طاهر في إختيار النادي الذي سيرحل له ما دام كان العرض مناسب للطرفين.

ويعاني طاهر محمد طاهر من قلة المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث لا يعتمد مارسيل كولر عليه بشكل أساسي.