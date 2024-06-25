نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك وتعليق سباليتي على تأهل إيطاليا لثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في السطور التالية:

تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الرياضة لم يتدخل في الأزمة التي وقعت خلال مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أوضح الشاذلي أن وزير الرياضة لم يمارس أي ضغوط على الزمالك للعب مباراة القمة، مؤكدا أن القرار يعود بالكامل للنادي.

وأضاف:" أن الوزير أشرف صبحي حدد بعض المعايير خلال اجتماعه مع لبيب ودياب، مشيرا إلى أن الوزير لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، ولكنه أكد أن تأخر الزمالك عن الحضور لمباراة القمة سيشكل منظرا مؤسفا للدولة المصرية".

تعليق سباليتي على تأهل إيطاليا لثمن نهائي يورو 2024

أدلى لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الايطالي بمجموعة من التصريحات القوية بعد أن نجح الاتزوري في خطف هدف قاتل ساهم في وصوله للدور القادم من يورو 2024 بعد أن كان متأخرًا بهدف على يد المنتخب الكرواتي.

افتتح المدير الفني حديثه حيث قال: "عندما يتم حسم المباريات بهذه الطريقة في النهاية، يصبح الأمر أكثر تأثيرًا عاطفيًا، حيث لا يعتقد أحد بعد الآن في قدرة المنتخب الإيطالي على العودة في النتيجة، ولكن اللاعبين صدقوا تمامًا في إمكانية تحقيق الفوز".

أضاف: "لا يمكننا إنكار أننا كنا أقل من المستويات العادية بالشوط الأول الأول، لكن إذا لم نحقق الكثير، فلن نسجل الكثير، لكننا نتوقع المزيد من اللاعبين في الفريق، لأننا نعرضه في ومضة."

أشار: "المنتخب الكرواتي قوي للغاية، ولديه الكثير من الخبرة في اللعب على هذا المستوى، ويمكن أن يخلق مشاكل لأي خصم يواجهه".

طاهر محمد طاهر إلى زد اف سي

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن موافقة مسئولو النادي الأهلي على العرض الذي تلقاه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى نادي زد في الموسم المقبل.

ويعاني طاهر محمد طاهر من قلة المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث لا يعتمد مارسيل كولر عليه بشكل أساسي.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيل طاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

وتابع: بدأ الأهلي دراسة العروض التي تلقاها اللاعب ومن بينها عرض من ناد زد وترك الأهلي الحرية لـ طاهر في إختيار النادي الذي سيرحل له ما دام كان العرض مناسب للطرفين.

