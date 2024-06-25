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أحمد جودة - القاهرة - سيطرت خيبة الأمل على نجم البرازيل ​نيمار دا سيلفا​ اثناء متابعته منتخب بلاده أمام كوستاريكا في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة ​كوبا أميركا 2024​ المقامة على الأراضي الأميركية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر ان نيمار لم يشارك في البطولة كونه يتعافى منذ أكتوبر الماضي من قطع في الرباط الصليبي.

أول رد فعل من نيمار بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا

وكان نيمار شاهدا على عدد كبير من الفرص الضائعة من زملائه في منتخب البرازيل خاصة خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقام مخرج اللقاء تركيز عدسته على نيمار بعد كل فرصة ضائعة لرصد ردات فعله التي كانت تعكس خيبة الأمل وبدا واضحا استسلام النجم البرازيلي لنتيجة التعادل.

وتصدرت كولومبيا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها 2-1 على باراغواي بينما البرازيل وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة.