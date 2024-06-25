الرياضة

أول رد فعل من نيمار بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا

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أحمد جودة - القاهرة - سيطرت خيبة الأمل على نجم البرازيل ​نيمار دا سيلفا​ اثناء متابعته منتخب بلاده أمام كوستاريكا في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة ​كوبا أميركا 2024​ المقامة على الأراضي الأميركية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر ان نيمار لم يشارك في البطولة كونه يتعافى منذ أكتوبر الماضي من قطع في الرباط الصليبي.

أول رد فعل من نيمار بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا

وكان نيمار شاهدا على عدد كبير من الفرص الضائعة من زملائه في منتخب البرازيل خاصة خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقام مخرج اللقاء تركيز عدسته على نيمار بعد كل فرصة ضائعة لرصد ردات فعله التي كانت تعكس خيبة الأمل وبدا واضحا استسلام النجم البرازيلي لنتيجة التعادل.

وتصدرت كولومبيا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها 2-1 على باراغواي بينما البرازيل وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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