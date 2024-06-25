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أحمد جودة - القاهرة - سيلعب لاعب كرة القدم الياباني البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعد أكبر لاعب نشط في العالم، كازويوشي ميورا، لصالح فريق أتلتيكو سوزوكا، أحد فرق دوري الدرجة الرابعة في اليابان، على سبيل الإعارة، حسبما أعلن النادي، اليوم الثلاثاء.

أكبر لاعب كرة قدم في العالم ينتقل لنادٍ جديد

ولعب ميورا، المعروف في بلاده بلقب "الملك كازو"، الموسم الماضي بين صفوف أوليفيرينسي، وهو فريق في دوري الدرجة الثانية البرتغالي انضم إليه في فبراير (شباط) 2023 على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني، وخاض 8 مباريات لم يسجل فيها أي أهداف.

ويعد المهاجم الياباني المخضرم هو ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب "الساموراي"، وقد أعلن في مايو (آيار) من العام الماضي أنه يعتزم الاستمرار في اللعب حتى يبلغ الـ60 من عمره.

وغادر ميورا اليابان في سن 15 عامًا متجهًا إلى البرازيل، حيث بدأ مشواره الاحترافي مع سانتوس في عام 1986، وبعد عودته إلى اليابان في 1990، فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الافتتاحي للدوري الياباني في عام 1993 حين كان يلعب لصالح فيردي كاواساكي، الذي أصبح حاليًا طوكيو فيردي.

وكان المهاجم الياباني أول آسيوي يلعب في الدوري الإيطالي في موسم 1994-1995 مع نادي جنوة، ولعب أيضًا لصالح دينامو زغرب وكيوتو سانجا وفيسيل كوبي وسيدني إف سي.