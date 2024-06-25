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أحمد جودة - القاهرة - حصل مهاجم منتخب إسبانيا، وصاحب هدف الفوز على ألبانيا (1-0)، فيران توريس، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي جائت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

سجل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا اللاعب فيران توريس، مهاجم برشلونة في الدقيقة 13، بعد تمريرة حريرية من داني أولمو، ليسددها قوية بيسراه في الشباك.



وفي المجمل خاض توريس 72 دقيقة وسدد 3 تسديدات، وركض 8.1 كلم وكانت أفضل انطلاقاته قد وصلت إلى 34.2 كلم في الساعة، حسب إحصائيات "يويفا".

تعرف على إحصائيات فيران توريس أمام ألبانيا



وشهدت المباراة اعتماد المدرب لويس دي لا فوينتي على تشكيل من اللاعبين البدلاء، لإراحة الأساسيين، باستثناء قلب الدفاع، إيمريك لابورت.



وحافظت إسبانيا على شباكها الخالية من الأهداف حتى الآن في البطولة، بعدما حققت العلامة الكاملة بانتصارها الثالث تواليًا، لتصبح واحدة من أقوى المنتخبات المرشحة للقب البطولة.

في حين تجمد رصيد المنتخب الألباني عند نقطة وحيدة ليحتل المركز الرابع والأخير.