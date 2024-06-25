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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف رعاية البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي يتم بالتعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الأهلي المصري.



حضر المؤتمر المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، الاستاذة ياسمين ابو طالب رئيس قطاع التسويق بالبنك الأهلي المصري، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية.



أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته بانعقاد المؤتمر والذي اختص بالإعلان عن الرعاية المالية للبعثة المصرية والتي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية، والتي جاءت بالتعاون ورعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وأيضا البنك الأهلي المصري.

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن رعاية البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية



وأشار الوزير إلى أنه يسعي جاهدًا لتذليل كل الصعاب من اجل نجاح البعثة المصرية بدورة الألعاب وتوفير كل سبل الدعم لهم، مش٦يرا إلى إنه تم أمس توقيع بروتوكول تعاون مع أحدي المؤسسات الطبية لرعاية البعثة أيضا، وهو ما يأتي في صالح الرياضة المصرية بصفة عامة والرياضيين المشاركين في البعثة المصرية الرسمية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بصفة خاصة.



وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجهًا الشكر للمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية، وكذلك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وأيضا البنك الأهلي المصري، حيث قاما بدور كبير من أجل رعاية البعثة المصرية، كما يقوما أيضًا بدعم الرياضة المصرية في العديد من المجالات الأخرى وهو ما يساهم بشكل كبير في المساعدة لتطوير الرياضة في مصر.



ومن جانبه تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهوده الكبيرة التي يبذلها من اجل إنجاح الرياضة المصرية بشكل عام.



ومن جانبه أعرب المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن سعادته برعاية البعثة المصرية قائلا: "إنه لشرف كبير لشركة العاصمة الإدارية أن تكون الراعي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024، حيث تعد هذه البعثة أكبر بعثة رياضية، مضيفا ان شركة العاصمة قد قامت بوضع خطة كأحد أكبر الشركات في المنطقة العربية وهي رعاية الرياضة والتعليم".



فيما أوضحت الأستاذة دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يعد من أقدم العلامات التجارية في مصر وسيظل الداعم الأساسي للرياضة المصرية، حيث إن دعم البنك الأهلي للملف الرياضي في مصر امتدت لسنوات وبشراكة نعتز بها مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الذي لا يبخل في خدمة الرياضة المصرية فهو دائم التواجد عن قرب وبشكل مستمر لمتابعة كافة الأحداث“.

فيما تقدم الدكتور وليد الملاح، رئيس شركة روابط الرياضية، بالتهنئة للسادة الحضور بعد ان تمكن العديد من الابطال الرياضيين من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، والتأهل بأكبر بعثة مصرية بهذا العدد من اللاعبين وهو ما لم يحدث من قبل.

