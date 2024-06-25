نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من الأهلي على إلغاء مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر داخل الأهلي على قرار إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك، والتي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكانت رابطة الأندية المصرية قد أرسلت خطاب للمارد الأحمر، يفيد بإلغاء مباراة الزمالك، واعتبار الأهلي فائزا بهدفين نظيفين، بعد اعتذار الفريق الأبيض عن خوض اللقاء.

تعليق ناري من الأهلي على إلغاء مباراة الزمالك



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن قرار إلغاء مباراة القمة أمر ليس خاص بنا، والفريق كان مستعد حتى اللحظات الأخيرة قبل خطاب رابطة الأندية.



وأضاف، أن تنظيم مسابقة الدوري أمر خاص برابطة الأندية، ووضع الأهلي كباقي الفرق في الجدول، لكن المشاركات القارية ووصول القلعة الحمراء للأدوار النهائية كل موسم، هي سبب كل هذه التأجيلات.



واختتم، أن الرابطة دورها مراعاة مصالح الأندية في المشاركات القارية، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل دوريات العالم.

