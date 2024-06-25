الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء England x Slovenia مباراة انجلترا وسلوفينيا في يورو 2024 دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب راين إنرجي، مباراة هامة وقوية تجمع بين إنجلترا وسلوفينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

ولن تكون المواجهة سهلة على الإطلاق، خاصة أنه في حال تحقيق سلوفينيا الانتصار تصل إلى النقطة الخامسة، كما أنّ منتخب إنجلترا قد يواجه صعوبة في التأهل حال حقق الدنمارك الفوز على صربيا أيضًا، مما يعني هبوطه من صدارة المجموعة إلى المركز الثالث.

موعد مباراة انجلترا ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا 2024

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة اليوم، في تمام الساعة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

تذاع قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وسوف يتم نقل مباراة إنجلترا وسلوفينيا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

معلق مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

تقرر إسناد التعليق من شبكة بي إن سبورتس إلي المعلق الكبير حفيظ الدراجي للتعليق على مباراة إنجلترا وسلوفينيا.