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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن يوتيوب England vs Slovenia..مشاهدة منتخب انجلترا × سلوفينيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، يستعد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم لخوض ثالث مبارياته في دور مجموعات بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة، بشأن مواجهة منتخب إنجلترا خصمه منتخب سلوفينيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، على ملعب راين إينيرجي ستاديون بمدينة كولن الألمانية.

وفازت إنجلترا في الجولة الأولى بهدف نظيف على صربيا، ثم تعادلت بهدف لمثله أمام الدنمارك، بينما سلوفينيا خسرت مباراتها الأولى ضد المنتخب الدنماركي وكذلك في ملاقاة المنتخب الصربي.



موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية اليوم الثلاثاء.



القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.



معلق مباراة إنجلترا وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

وسيتولى المعلق، حفيظ دراجي، مهمة التعليق على مباراة إنجلترا وسلوفينيا.