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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة انجلترا وسلوفينيا ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب راين إنرجي، مباراة هامة وقوية تجمع بين إنجلترا وسلوفينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

صعوبة مواجهة اليوم تكمن في ان المنتخب الإنجليزي، يرغب في تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على صربيا ثم تعادله مع الدنمارك

وفي حال تحقيق سلوفينيا الانتصار تصل إلى النقطة الخامسة، كما ان منتخب إنجلترا قد يواجه صعوبة في التأهل حال حقق الدنمارك الفوز على صربيا ايضا، في اللقاء الثاني الذي يقام في نفس الموعد، مما يعني هبوطه من صدارة المجموعة إلى المركز الثالث.

وفي حال تخطت انكلترا نظيرتها المانيا في الدور الثاني، فستواجه اسبانيا في ربع النهائي أو احد المنتخبات التي حلت في المركز الثالث. وفي حال تخطت الماتادور، سينتظرها البرتغال أو هولندا في نصف النهائي، وفي النهائي ستكون فرنسا أو بلجيكا بالانتظار.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

تذاع قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وسوف يتم نقل مباراة إنجلترا وسلوفينيا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

سيناريو خسارة انجلتر للمباراة

خسرت انكلترا امام سلوفينيا وفازت الدنمارك على صربيا فستنهي انكلترا الدور الأول في المركز الثالث. وفي هذه الحالة ستواجه متصدرة المجموعة السادسة وهي حاليا البرتغال في نهائي مبكر. وفي حال فارق الاهداف ستواجه انكلترا متصدر المجموعة الخامسة وهو اما بلجيكا أو سلوفاكيا أو رومانيا.

وفي ربع النهائي ستواجه فرنسا أو هولندا وفي نصف النهائي ستكون هناك ربما اعادة لنهائي يورو 2020 امام ايطاليا وفي حال تخطيها ستواجه اما اسبانيا أو المانيا.