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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة الشوط الأول (0-0) مباراة فرنسا ضد بولندا في يورو 2024 بث مباشر دون تقطيع، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة هامة وقوية على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" مسرحًا للمواجهة التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره بولندا، اليومم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا

وتقام مباراة فرنسا ضد بولندا في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.



مواجهات فرنسا ضد بولندا



ويدخل منتخب فرنسا المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة ويكون الفوز الثاني له في بطولة يورو 2024، بعد التعادل أمام هولندا بأداء سيئ في المباراة الماضية، التي غاب عنها قائده كيليان مبابي بسبب تعرضه للإصابة بكسر في الأنف.

بينما يدخل منتخب بولندا المباراة بعد تحقيق بداية سيئة في البطولة وتأكد وداعه، ومحاولة تقديم اي شئ أمام فرنسا بعد الخسارة في آخر جولتين.

وكان المنتخب الفرنسي، قد استهل مشواره في البطولة بفوز على النمسا، قبل أن يتعادل أمام هولندا، وسيسعى الديوك إلى استعادة نغمة الانتصارات امام بولندا، لضمان الوصول إلى الدور القادم من المسابقة.

وتتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة على فرنسا بفارق الأهداف، فيما تأتي النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد أن عوضت خسارتها 1-صفر أمام فرنسا لتهزم بولندا 3-1 بعد أداء رائع.



ماهو نظام كأس أمم أوروبا 2024؟

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.

موقف مبابي من مباراة فرنسا وبولندا اليوم

كشفت تقارير صحيفة اليوم الثلاثاء موقف كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا من المشاركة في مباراة الديوك أمام بولندا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على تواجد مبابي ضمن التشكيل الأساسي للديوك الليلة أمام بولندا باليورو.

وكان مبابي تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا بالجولة الأولي من أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط متساويًا مع منتخب هولندا