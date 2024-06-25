نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاءFrance x Poland مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاءFrance x Poland مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 دون تقطيع، يبحث عشاق كرة القدم العالمية، عن كيفية مشاهدة بث مباشر والقنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا ضد بولندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أوروبا يورو 2024.



موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وبولندا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس أوروبا يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقت مصر والسعودية.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا

وفي إطار القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا وترددها، سيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق علي سعيد الكعبي.

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا

وجاء تردد قناة beIN Sports HD 1 Max الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا، كالتالي:

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West A

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\

وتنطلق صافرة بداية لقاء فرنسا ضد بولندا، اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب سيغنال ايدونا بارك.

المباراة الموعد القناة الناقلة ملعب المباراة فرنسا ×بولندا 19:00 بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية Bein SPORTS MAX 1 سيغنال ايدونا بارك.

تشكيل منتخب بولندا المتوقع اليوم

منتخب بولندا

حراسة المرمى سكوروبسكي. خط الدفاع بيدناريك_داويدوفيكس_كيور خط الوسط فرانكوفيسكى_سليس_رومانتشوك_زيلنسكي خط الهجوم زالفيسكى_ليفاندوفيسكى_اوربانيسكى.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع اليوم:

مبابي - منتخب فرنسا

حراسة المرمى ماينان خط الدفاع كوندى_اوباميكانو_ساليبا_هيرنانديز. خط الوسط تشوامينى_كانتى_رابيو. خط الهجوم ديمبلى_تورام_جريزمان.

2