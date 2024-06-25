أحمد سارى مديرا فنيا للاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى ا لجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد سارى حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لطارق العشرى وجهازه الذين تقدموا باستقالتهم أمس على خلفية الهزيمه من فاركو بهدف دون رد.

أحمد ساري مديرا فنيا للاتحاد السكندري

وضم الجهاز كلا من:

أحمد سارى مدير فني،كرم مرسى مدرب عام، عصام ربيع مدرب، محمد لطفى قطب مدرب مساعد، دكتور وليد سليمان مخطط أحمال، الكابتن مجدى بهلول مدرب حراس مرمى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة

