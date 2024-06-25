نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح الاتحاد في إغراء بيولي ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن رغبة الاتحاد السعودي في التعاقد مع ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي السابق في الميركاتو الصيفي خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.



ولفت موقع فوتبول إيطاليا أن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السعودي الجديد كان قد أعلن اليوم إقالة مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق بعد أن قام بعدة مخالفات في الفترة الماضية منها طلب رحيل الفرنسي كريم بنزيما بالرغم من أنه هو مشروع النادي.



وأكد الموقع الإيطالي أن الاتحاد عرض على ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان السابق راتب سنوي يصل إلى 10 مليون يورو من أجل قيادة الاتحاد خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو في الفترة المقبلة.



وأفاد الموقع الإيطالي بأن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السعودي كشف بأنه هناك 3 مدربين مرشحين لخلافة مارسيلو جاياردو في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وسيتم حسم الموضوع بشكل سريع.



وألمح الموقع الإيطالي أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تولى تدريب الاتحاد السعودي في نوفمبر الماضي حتى 30 يونيو من عام 2025.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مارسيلو جاياردو سيحصل على 30 مليون دولار مقابل إقالته من تدريب الاتحاد السعودي.