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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة فرنسا وبولندا ضمن دور المجموعات في يورو 2024، يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لخوض ثالث مبارياته في دور مجموعات بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ويواجه منتخب فرنسا خصمه منتخب بولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند.

وفازت فرنسا في الجولة الأولى بهدف نظيف على النمسا، ثم تعادلت سلبيًا أمام هولندا، بينما بولندا خسرت مباراتها الأولى ضد المنتخب البولندي، قبل أن تسقط أمام المنتخب النمساوي أيضًا.

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في يورو 2024



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا اليوم في يورو 2024



سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في يورو 2024



سيتولى المعلق، علي سعيد الكعبي، مهمة التعليق على مباراة فرنسا وبولندا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024؟

لمتابعة مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024؟

يتولى التعليق على مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024، المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024؟

يمكن متابعة قنوات بي إن سبورتس الناقلة ليورو 2024 ومباراة فرنسا وبولندا عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

ما هو موعد مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024؟

تقام مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران 2024 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.