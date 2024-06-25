"القادسية" يرغب في ضم موراتا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام فريق القادسية بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

القادسية الكويتي يرغب في ضم موراتا

ويمتلك النجم الإسباني ألفارو موراتا عقدًا مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.

وكان موراتا قد انضم لصفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادمًا من صفوف نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي.

قالت تقارير صحفية سعودية، أن ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا وفريق أتلتيكو مدريد على رادار نادي القادسية السعودي للتعاقد معه هذا الصيف.

وينافس فريق القادسية السعودي العديد من الأندية الأوروبية التى ترغب فى التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية