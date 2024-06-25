نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح ريال مدريد في خطف بديل ناتشو ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على اقتراب كلا من رافا مارين وناتشو من الرحيل عن ريال مدريد الذي يستهدف التعاقد مع قلب دفاع آخر في الميركاتو الصيفي مما يجعله أقرب للمدافع ليني يورو نجم ليل.



ولفتت صحيفة آس الإسبانية أنه إذا رحل مارين وناتشو كما هو متوقع فهذا يعني بأن كارلو أنشيلوتي سيكون لديه فقط أنطونيو روديجير وإيدير ميليتاو كقلبي دفاع رئيسيين للموسم المقبل مع عودة ديفيد ألابا من تمزق الرباط الصليبي في أكتوبر أو نوفمبر.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهدف الأول لريال مدريد لتدعيم مركز قلب الدفاع سيكون النجم الواعد ليني يورو البالغ من العمر 18 عامًا والمطلوب أيضًا في كلا من مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد وليفربول يعتقدان بأن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع ليني يورو الذي يُعطي الأولوية للانضمام إلى صفوف النادي الملكي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يواجه من قبل أي مشكلة في المنافسة مع عمالقة الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات في المواسم الماضية وإذا تمكن من التعاقد مع ليني يورو فسيكون ذلك بمثابة إضافة كبيرة أخرى لريال مدريد من الدوري الفرنسي ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات مع ليل بشأن التعاقد معه.