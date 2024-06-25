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يورو 2024.. ديباي يقود هجوم هولندا أمام النمسا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، تشكيل اللاعبين لمواجهة النمسا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024.

وجاء التشكيل المختار للمنتخب الهولندي أمام النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: جيرتويدا، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، فيرمان، رينديرز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، دويل مالين.

ويمتلك المنتخب الهولندي 4 نقاط ويسعى للفوز على النمسا، لحسم تأهله في صدارة المجموعة الرابعة، وينتظر نتيجة مواجهة فرنسا وبولندا في نفس الوقت، بالجولة الثالثة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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