نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ديباي يقود هجوم هولندا أمام النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، تشكيل اللاعبين لمواجهة النمسا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024.

وجاء التشكيل المختار للمنتخب الهولندي أمام النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: جيرتويدا، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، فيرمان، رينديرز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، دويل مالين.

ويمتلك المنتخب الهولندي 4 نقاط ويسعى للفوز على النمسا، لحسم تأهله في صدارة المجموعة الرابعة، وينتظر نتيجة مواجهة فرنسا وبولندا في نفس الوقت، بالجولة الثالثة.