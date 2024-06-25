نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ديباي يقود هجوم هولندا أمام النمسا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، تشكيل اللاعبين لمواجهة النمسا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024.
وجاء التشكيل المختار للمنتخب الهولندي أمام النمسا كالتالي:
حراسة المرمى: فيربروخن.
خط الدفاع: جيرتويدا، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.
وسط الملعب: شوتين، فيرمان، رينديرز.
الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، دويل مالين.
ويمتلك المنتخب الهولندي 4 نقاط ويسعى للفوز على النمسا، لحسم تأهله في صدارة المجموعة الرابعة، وينتظر نتيجة مواجهة فرنسا وبولندا في نفس الوقت، بالجولة الثالثة.