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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن (0-0) مباراة فرنسا ضد بولندافي يورو 2024 بث مباشر.. تتجه الأنظار إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك الشهير، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وبولندا في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية 2024، وتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز لقاءات البطولة، حيث يتنافس الفريقان على حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة وهو يسعى لتعزيز سجله الرائع في البطولة، مستفيدًا من كوكبة نجومه المتألقة، ومن ناحية أخرى، يتطلع المنتخب البولندي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأكيد على قوته في مواجهة أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

شاهد الآن (0-0) مباراة فرنسا ضد بولندافي يورو 2024 بث مباشر

رابط بث مباشر مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم

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تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا:

ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربي عبر شاشات قناة bein sports max1 ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية لقاء فرنسا ضد بولندا، اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب سيغنال ايدونا بارك.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع اليوم

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندى_اوباميكانو_ساليبا_هيرنانديز.

خط الوسط: تشوامينى_كانتى_رابيو.

خط الهجوم: ديمبلى_تورام_جريزمان.

تشكيل منتخب بولندا المتوقع اليوم

حراسة المرمى: سكوروبسكي.

خط الدفاع: بيدناريك_داويدوفيكس_كيور

خط الوسط: فرانكوفيسكى_سليس_رومانتشوك_زيلنسكي

خط الهجوم: زالفيسكى_ليفاندوفيسكى_اوربانيسكى.

ويقع كل منتخب فرنسا وبولندا في المجموعة الرابعة بجانب كل من هولندا والنمسا، حيث يتصدر المنتخب الهولندي قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ولكن يتفوق منتخب هولندا بفارق الأهداف، ويأتي منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبولندا في المركز الرابع دون نقاط.