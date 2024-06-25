أشلي يانج يمدد عقده مع إيفرتون لعام واحد

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع لاعب الوسط المخضرم أشلي يانج للقيام بدوره مع إيفرتون في أخر موسم له في ملعب جوديسون بارك، بعد تمديد عقده لموسم واحد.

أشلي يونج يمدد عقده مع إيفرتون لعام واحد

ويحتفل يانج بعيد ميلاده التاسع والثلاثين الشهر المقبل وقد شارك في 34 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي بعد قدومه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من صفوف أستون فيلا.

وقال يانج لمحطة "إيفرتون تي في" اليوم الثلاثاء "لم أتردد لحظة في مسألة تمديد عقدي، لقد تحدثت مع المدرب قبل نهاية الموسم، سألني عما أريد فعله، وإذا ما كنت أريد الاستمرار، وعلى الفور قلت نعم لأنني أحببت الفترة التي قضيتها هنا".

وقال يانج "حجم النادي، الجهاز الفني واللاعبين وبالتأكيد الجماهير التي كانت رائعة، أحببت الفترة التي قضيتها هنا الموسم الماضي، كان هناك فترات صعود وهبوط، لكن يمكنني أن أرى حجم النادي والمكان الذي يريد الوصول إليه. أريد أن أكون جزءا من ذلك".