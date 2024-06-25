بطولة أمم أوربا 2024.. شاهد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الثلاثاء 25 يونيو "بث مباشر"

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أحمد جودة - القاهرة - بطولة أمم أوربا 2024.. شاهد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الثلاثاء 25 يونيو.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره البولندي في مواجهة حاسمة تجمع بين اثنين من أبرز الفرق الأوروبية. البطولة التي تستضيفها ألمانيا هذا العام، شهدت تنافسًا شديدًا ومباريات مليئة بالإثارة، وتعد مواجهة اليوم بين فرنسا وبولندا واحدة من المباريات المرتقبة التي ينتظرها الملايين بشغف.

طولة أمم أوروبا، أو ما يعرف ببطولة اليورو، هي واحدة من أعرق البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). بدأت أولى نسخها في عام 1960 ومنذ ذلك الحين، أصبحت البطولة منصة لاستعراض أفضل المواهب الكروية في القارة. تأتي النسخة الحالية في وقت يشهد فيه العالم تعافيًا من جائحة كورونا، مما يضفي على البطولة أهمية خاصة إذ تعتبر رمزًا للعودة إلى الحياة الطبيعية والاحتفال بالرياضة.

المنتخب الفرنسي، المعروف بلقب "الديكة"، يدخل هذه المباراة وهو يحمل آمال كبيرة لمحبيه. الفريق الذي يقوده المدرب ديدييه ديشان، يضم كوكبة من النجوم مثل كيليان مبابي وأنطوان جريزمان، وهو يسعى لاستعادة أمجاد الماضي بعد أن توج بلقب بطولة أوروبا عام 1984 وعام 2000. الفرنسيون يأملون في أن تساهم خبرة لاعبيهم ومهاراتهم في تحقيق الانتصار اليوم ووضع قدم على الطريق الصحيح نحو النهائي.

من جهة أخرى، المنتخب البولندي يدخل المباراة بتطلعات عالية هو الآخر. بقيادة النجم روبرت ليفاندوفسكي، أحد أفضل مهاجمي العالم، يسعى الفريق البولندي لتحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة. بولندا، التي لم تحقق نجاحات كبيرة في تاريخ البطولة، ترى في هذه المباراة فرصة لتغيير مسار التاريخ وإثبات قدرتها على المنافسة أمام الكبار. الجماهير البولندية تأمل في أن يتمكن فريقها من تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية ترفع من حظوظهم في البطولة.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع اليوم

حراسة المرمى:

ماينان

خط الدفاع:

كوندي

أوباميكانو

ساليبا

هيرنانديز

خط الوسط:

تشواميني

كانتي

رابيو

خط الهجوم:

ديمبيلي

تورام

جريزمان

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا

ستُطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تفاصيل المباراة

المباراة الموعد القناة الناقلة ملعب المباراة فرنسا × بولندا 19:00 بتوقيت القاهرة والسعودية Bein SPORTS MAX 1 سيغنال إيدونا بارك

تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة Bein Sports Max 1 من مختلف أنحاء دول الوطن العربي عبر التردد الآتي:

التردد: 12245

12245 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل منتخب بولندا المتوقع اليوم

حراسة المرمى:

سكوروبسكي

خط الدفاع:

بيدناريك

داويدوفيتش

كيوير

خط الوسط:

فرانكوفيسكي

سليس

رومانتشوك

زيلينسكي

خط الهجوم:

زالفسكي

ليفاندوفسكي

أوربانيسكي

الأجواء في الملعب ستكون حماسية بلا شك، حيث من المتوقع أن يحضر الآلاف من المشجعين لمؤازرة فرقهم. التحضيرات لهذه المباراة كانت مكثفة لكلا الفريقين، حيث عمل المدربان على دراسة نقاط القوة والضعف لدى الخصم ووضع خطط تكتيكية مناسبة. اللاعبين من كلا الفريقين يدركون أهمية هذه المباراة، وكيف يمكن لنتيجتها أن تؤثر على مشوارهم في البطولة.

المباراة ستكون محط أنظار الإعلام الرياضي العالمي، حيث سيتم تغطيتها عبر مختلف القنوات الرياضية ومنصات البث المباشر. يمكن للمشجعين متابعة المباراة لحظة بلحظة من خلال البث المباشر الذي يوفره العديد من المواقع الرياضية والقنوات التلفزيونية. هذه التغطية الواسعة تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي تحظى به بطولة أمم أوروبا وأهمية المباراة بين فرنسا وبولندا.

تعتبر مباراة اليوم بين فرنسا وبولندا واحدة من أبرز محطات بطولة أمم أوروبا 2024. المباراة ليست مجرد لقاء كروي، بل هي حدث يجمع الشعوب ويجسد الروح الرياضية بأبهى صورها. يبقى أن نرى من سيخرج منتصرًا في هذا اللقاء المثير، ومن سيتمكن من قطع خطوة مهمة نحو المجد الأوروبي. تابعونا لتغطية حية ومباشرة لأحداث المباراة وتحليل مفصل لأبرز مجرياتها.