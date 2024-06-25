رسالة قوية من كومان لفرنسا قبل مواجهة النمسا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا رسالة قوية لمنتخب فرنسا قبل مواجهة النمسا مساء اليوم الثلاث والموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في بطولة أمم أوروبا.

ويحتضن الملعب الأولمبي المباراة المنتظرة بين منتخبي هولندا والنمسا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

موعد مباراة هولندا والنمسا في يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة هولندا ضد النمسا في يورو 2024 عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رسالة كومان لفرنسا قبل مواجهة النمسا

ووفقًا لما قاله كومان قبل مواجهة النمسا بشأن فرنسا: "نحن هنا للفوز وتصدر المجموعة، وليس لإجراء الحسابات، لن أتابع مباراة فرنسا، لأننا نريد فقط الفوز على النمسا".

يذكر أن فرنسا تلاقي منتخب بولندا في ذات الموعد الذي يواجه فيه منتخب هولندا نظيره منتخب النمسا مساء اليوم.