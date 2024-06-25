نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة غير متوقعة.. نجمي الريال يرفضان تجديد عقودهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجاة غير متوقعة بشأن رفض نجمي الريال تجديد عقودهما مع الفريق لمواصلة اللعب معه فترة أطول خلال الفترة المقبلة.

ثنائي بيتيس يرفضان تجديد عقدهما مع الفريق

وكان نادي ريال بيتيس يسعى وراء تجديد عقد نجميه المتمثلان في غويدو وميرندا من أجل ضمان بقاءهم مع الفريق في الموسم الجديد.

ولكن ذكرت التقارير الصحفية، أن خوسيه ميغيل لوبيز نائب رئيس نادي ريال بيتيس أكد أن ثنائي الفريق رفضا تجديد عقودهما معه.

وشددت التقارير على أن بداية من الواحد من شهر يوليو، سيتم اعتبار اللاعبان لا ينتميان إلى بيتيس وأنهما سيرحلان إلى فريق جديد.

الجدير بالذكر أن ريال بيتيس أنهى موسمه في الدوري الإسباني وهو في المركز السابع برصيد سبعة وخمسون نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي ريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

