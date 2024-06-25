أحمد جودة - القاهرة - مجلس إدارة الاتحاد يعتمد تشكيل الجهاز الفني

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سارى

حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وجاء التشكيل وذلك علي النحو التالي:-

1. أحمد سارى _ مدير فني

2. كرم مرسى _ مدرب عام

3. عصام ربيع _ مدرب

4. محمد لطفى قطب _ مدرب مساعد

5. دكتور وليد سليمان _ مخطط أحمال

6. مجدى بهلول _ مدرب حراس مرمى.

وقرر المجلس مؤخرا قبول أستقالة طارق العشرى وجهازه الفنى المعاون وخصم مبلغ مائة وخمسون ألف جنية من جميع اللاعبين

ووافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على قبول الاستقالة التى تقدم بها المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم الكابتن طارق العشرى وجهازه الفنى المعاون، وذلك بسبب سوء التوفيق الذى صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة وخسارة العديد من النقاط التي كانت في المتناول، رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة القدم بزعيم الثغر من جانب مجلس إدارة النادى، كما قرر مجلس إدار ة النادى خصم مبلغ مائة وخمسون ألف جنية من جميع اللاعبين.



ووجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خالص شكره وتقديره لطارق العشرى أحد أبناء نادى الاتحاد السكندرى المخلصين على الفترة الماضية التى قاد فيها فريق الكرة.