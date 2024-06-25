نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام الجولة الأخيرة من دورة الترقي للدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراتين والذين جاءوا كالاتي:-

سبورتنج - حرس الحدود

تنطلق المباراة بقيادة محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

الترسانة- منتخب السويس

تنطلق المباراة بقيادة شاهندا مغربي حكما للساحة وتعاونها يارا عاطف مساعد أول، جمالات أحمد مساعد ثان، ونور سمير حكما رابعا.

موعد انطلاق المباراتين والقنوات الناقلة

تنطلق المباراتين في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويستقبل استاد حرس الحدود مواجهة سبورتج وحرس الحدود، بينما يستقبل استاد الترسانة مباراته أمام منتخب السويس.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

