نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف منتخب النمسا في مرمي هولندا في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب النمسا من تسجيل أول اهداف اللقاء أمام نظيره هولندا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة اليورو 2024.

وافتتح منتخب النمسا التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من لاعب هولندا.

وسجل دونيل مالين الهدف الأول لمنتخب النمسا في اللقاء عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بنجم هولندا ليسجلها في مرماه.

ويبحث منتخب النمسا عن تحقيق الفوز خلال مواجهته الجارية مع نظيره الهولندي لضمان الصعود رسميا إلى دور الـ16 من بطولة اليورو 2024.

وبهذا الهدف أصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

النمسا في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد خمس نقاط نظرا لتعادله المستمر في المباراة الجارية امام بولندا

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا بنقطة واحدة جمعها من مباراته الجارية أمام فرنسا.