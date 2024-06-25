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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مجانًا (0-0) مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024 ! رابط سريع دون تقطيع.. يبحث محبي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم أجمع عن موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويواجه منتخب إنجلترا خصمه منتخب سلوفينيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، على ملعب راين إينيرجي ستاديون بمدينة كولن الألمانية.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز في الجولة الأولى بهدف نظيف على صربيا، ثم تعادل بهدف لمثله أمام الدنمارك، فيما خسرت سلوفينيا مباراتها الأولى أمام المنتخب الدنماركي وأيضًا ضد منتخب صربيا.

شاهد مجانًا (0-0) مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024 ! رابط سريع دون تقطيع

رابط بث مباشر مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

حرصت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على توفير رابط سريع ومباشر لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويستطيع عشاق الساحرة المستدير، مشاهدة المباراة عبر رابط سريع ومباشر توفره البوابة لمتابعيها، وذلك ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أمم أوروبا 2024

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة إنجلترا وسلوفينيا، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «راين إنرجي»، صمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024

سيتم نقل مباراة إنجلترا وسلوفينيا، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

تقرر إسناد التعليق من شبكة بي إن سبورتس إلي المعلق الكبير حفيظ الدراجي للتعليق على مباراة إنجلترا وسلوفينيا.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفينيا